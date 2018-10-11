В ФРГ отказались называть источники данных о "причастности" ГРУ к кибератакам

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-11T15:10:16+03:00

В МВД Германии попросили "с пониманием" отнестись к тому, что все обвинения против России по сути бездоказательны

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В министерстве внутренних дел Германии отказались раскрывать источники, которые якобы предоставили некие доказательства причастности российской военной разведки к кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия в Нидерландах. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Хорст Зеехофер.

"Мы придерживаемся основанного на фактах и анализе мнения, согласно которому, с высокой долей вероятности, источником кибератак была военная служба ГРУ. Просим отнестись с пониманием к тому, что обстоятельства, касающиеся фактов и анализа, мы не будем озвучивать", - цитирует ТАСС министра.

Напомним, в начале октября власти Нидерландов сообщили, что в апреле этого года из страны были высланы четверо россиян с дипломатическими паспортами, которые якобы пытались совершить кибератаку на ОЗХО.

Доказательств данным заявлениям представлено так и не было, но это не помешало канцлеру Германии Ангеле Меркель выразить полное доверие выводам голландских коллег.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров подметил, что новые обвинения в сторону России прозвучали в подозрительно удобный момент и теперь могут быть использованы теми странами, которые хотят извратить содержание Конвенции о запрещении химического оружия, передает сайт kp.ru.