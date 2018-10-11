Волкер: США отвергают идею Москвы о проведении референдума о статусу Донбасса

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-11T15:14:11+03:00

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Вашингтон категорически против российской инициативы проведения референдума о статуса Донбасса. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в ходе телефонного брифинга для журналистов в Брюсселе.

«США отвергают инициативу о референдуме. Она противоречит конституции Украины и минским соглашениям, для нее нет никакого легального базиса», - подчеркнул Волкер.

По его словам, США предельно ясно» дали понять, что не может идти речи о проведении референдума только на одной части украинской территории, «значительная часть населения которой бежала от российской интервенции».

Волкер также выразил мнение, что русскоязычные люди на Украине страдают только в Донбассе.

«На Украине русскоязычные люди не подвергаются никакой дискриминации в Харькове, Киеве, Одессе, других городах, они чувствуют себя преданными Россией. Донбасс - это единственное место на Украине, где они страдают - это зона, где Россия вмешалась со своими военными силами», - добавил Волкер.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в ходе саммита в Хельсинки российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсуждали возможность проведения в Донбассе референдума о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.