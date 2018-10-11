Приятель рассказал о «трудном» детстве Мамаева

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-11T16:15:47+03:00

Друг Мамаева рассказал, почему у него такой характер Фото: ТАСС

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Друг футболиста Мамаева уверен, что характер у Павла испортился во время пребывания в интернате при футбольной школе. Там было не легко и мальчишки выживали, как могли. Многие попадались на воровстве и хулиганстве.

- Уж как они там крутились, я не знаю. Но явно приходилось выживать, потому что условия были не сахар, - рассказывает телеканалу «360» Александр Иконников-Сараев.

По словам мужчины, футболисту приходилось существовать на 100 долларов месяц. А сейчас он живет, как в золотой клетке, так как ребята от футбола совершенно не социализированы, оторваны от общества. Самое справедливое наказание для них – это общественно-полезный труд, например, занятия с детьми.

- Пусть вон с детворой позанимается как исправительные работы! Но от футбола отстранять нельзя! Я считаю, что со стороны клуба это предательство! – резюмирует друг Мамаева.

Александр Кокорин и Павел Мамаев прославились на всю страну не только игрой в футбол, но и своими «гастролями» 8 октября. Футболисты избили трех человек. В итоге было возбуждено уголовное дело, а сами виновники драки арестованы на 48 часов.