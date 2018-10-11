Немецкое здание Die Welt оценило российские автомобили Aurus

СЕГОДНЯ 15:36 2018-10-11T15:36:27+03:00

В России 30 лет не было собственных представительских автомобилей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Российский бренд представительских автомобилей Aurus готов составить конкуренцию настоящим гигантам этой сферы - Rolls-Royce, Bentley и Maybach-Daimler. К такому выводу пришли журналисты немецкого издания Die Welt.

Авторы статьи особенно отметили тот факт, что Aurus стал первым представительским автомобилем, созданным в России с середины 80-х годов. Так, например, президент страны Владимир Путин все этого время использовал для передвижения лимузины Mercedes-Benz S600 Guard Pullman, и лишь шесть лет назад было принято решение о создании отечественного аналога.

По мнению сотрудников газеты, тут на помощь России пришли немецкие инженеры, "пожертвования от арабских шейхов", а также имидж и популярность главы РФ, который теперь сам пользуется автомобилем Aurus.

Журналистов Die Welt впечатлил тот факт, что создание отечественных машин представительного класса обошлось нашей стране в относительно скромные 12,4 млрд рублей. И это при том, что проект "Кортеж" позже был расширен. Разработчики решили выпускать автомобили не только для нужд государства, но и для коммерческих продаж.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что очередь на приобретение Aurus уже полностью расписана на весь следующий год. Желающих стать владельцами российских автомобилей больше, чем самих машин. В числе претендентов на личный внедорожник находится даже министр промышленности РФ Денис Мантуров.