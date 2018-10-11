Умер вице-президент РАХ Анатолий Левитин

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-11T16:11:05+03:00

Российский художник скончался в Москве. Анатолий Левитин скончался на 97-м году жизни

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Умер Анатолий Левитин. Художник скончался в столице на 97-м году жизни.

В Российской академии художеств подтвердили печальную новость.

«Российская академия художеств с большим прискорбием сообщает, что 11 октября 2018 года на 97 году ушел из жизни Народный художник РСФСР Анатолий Павлович Левитин».

За плечами художника большая жизнь. Он прошел Великую Отечественную войну, являлся профессором, академиком, вице-президент Российской академии художеств. Высокий пост Левитин занял в 2009 году.

Писал Анатолий Павлович всю жизнь. Его кисти более 800 произведений, преимущественно выполненных в стиле реализма.

Работы Юлия Левитина можно посмотреть в Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и других выставочных центра, причем не только в России.

За свою жизнь Левитин был награжден Орденом Великой Отечественной воны II степени, Орденом Почета, Орденом Дружбы, Орденом «За служение искусству» РАХ и рядом медалей, сообщает газета "Известия".