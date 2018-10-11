2018-10-11T16:14:01+03:00
В мире

Испанское правительство объявит Майорку "зоной бедствия" из-за наводнения

Как сообщила представитель правительства, пострадавшие нуждаются в срочной помощи
Сакина НУРИЕВА
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Наводнение на острове Майорка.Наводнение на острове Майорка.Фото: REUTERS
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В связи с мощным наводнением на Майорке, испанское правительство приняло решение объявить остров "зоной бедствия". Известно, что из-за обрушившейся стихии погибли десять человек, сообщает Lainformacion.

Об этом сообщила министр образования Испании Исабель Селаа в ходе пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров.

Как заявила министр, подобные меря помогут "обеспечить доступ чрезвычайных экономических мер всем пострадавшим". По словам Селаа, пострадавшие нуждаются в срочной помощи.

Министр образования также от имени правительства выразила соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

"Правительство хочет поблагодарить всех тех людей, которые работают на добровольцев и государственные силы безопасности", — сказала Исабель Селаа.

Ранее kp.ru сообщал о восьми погибших в результате сильных дождей и наводнения на испанском острове Майорка. Среди них также оказались два гражданина Великобритании.

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