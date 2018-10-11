Следственный комитет квалифицировал крушение "Союза" по статье "Нарушение правил безопасности"
Крушение пилотируемого корабля "Союз МС-10" на Байконуре Следственный комитет РФ охарактеризовал как нарушение правил безопасности.
"Следственным отделом Следственного комитета РФ на комплексе "Байконур" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ", - указано на официальном сайте СК.
В данный момент следователи проводят осмотр стартового комплекса и производят выемку документации.
Ранее очевидцы сняли видео момента падения капсулы с космонавтами корабля "Союз .
Напомним, при при запуске «Союза МС-10» аварийно отключились двигатели второй ступени. О причинах инцидента пока неизвестно. К счастью, космонавты остались живы, но перенесли серьезные перегрузки. Мужчины приземлились в Казахстане. К космонавтам срочно отправили поисково-спасательный отряд.
Позже в сети появились первые фото космонавтов после аварийного приземления.
Также член космической Академии назвал возможные причины аварии "Союза".
Аварийная посадке в Казахстане Союз-МС-10.