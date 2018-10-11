Экипаж МКС меняет планы в связи аварией ракеты-носителя "Союз-ФГ"

СЕГОДНЯ 17:09 2018-10-11T17:09:40+03:00

В настоящее время все запуски в космос приостановлены

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Экипаж Международной космической станции (МКС) меняет планы в связи с аварией ракеты-носителя "Союз-ФГ", так как готовились принимать новую экспедицию.

Напомним, ранее в четверг, 11 октября, произошла авария во время старта ракеты-носителя с космодрома Байконур. По предварительной информации, отказала вторая ступень ракеты. Система аварийного спасения сработала штатно. Члены экипажа - российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг - приземлились в Казахстане. Их отправят в ближайший город Джезказган, а затем перевезут в Москву.

На месте падения ракеты никто не пострадал, разрушений нет. На место посадки прибыли поисково-спасательные машины "Синяя птица", а аткже высадились десантники Минобороны РФ.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что все запуски в космос пока приостановлены. Полеты возобновят только после выяснения причин случившегося. Он отметил, что подобные случаи уже происходили, но российские системы аварийного спасения доказали свою эффективность.