2018-10-11T17:15:05+03:00
Общество

В Польше арестовали туриста, оставившего надпись на стене Освенцема

Ирландец, решись увековечить свое имя на памятнике
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ирландец осквернил стену стену ОсвенцимаИрландец осквернил стену стену Освенцима
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В Польше арестовали туриста из Ирландии за то, что он повредил стену в Государственном музее Аушвиц-Биркенау, нацарапав на ней свое имя в память о посещении мемориала. Мужчина написал свое имя на стене бывшего лагеря смерти Освенцема. Этот поступок местные власти посчитали неприемлемым и задержали хулигана.

Сообщается, что за непристойным занятием ирландца застала охрана музейного комплекса. Стражи порядка задержали мужчину и доставили его в полицейский участок.

Во время допроса в полиции турист не стал отрицать содеянного, однако он рассказал, что видел как другие люди оставляли свои имена на стене мемориала, и решил, что это такая традиция, пишет сайт argumenti.ru.

После того, как туристу объяснили, что никакой традиции нет и его поступок считается хулиганским, мужчина согласился понести наказание. Его определят во время судебного разбирательства, пишет сайт «Свободная пресса».

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