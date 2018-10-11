«Хоть за черта лысого, но не за Порошенко»: социолог о выборах на Украине
Выборы на Украине все ближе и ближе. Выбирать будут главу государства, а это значит, что срок пребывания в президентской должности у Петра Порошенко заканчивается. Социологи из Active Group выяснили за кого собираются отдавать свои голоса жители Незалежной.
- Сегодня люди готовы голосовать хоть за черта лысого, только не за Порошенко», - резюмирует социолог Андрей Еременко.
По данным опросов, проведенных с 5 по 7 октября, 2500 человек высказались о своих политических предпочтениях.
11,7% украинцев отдали бы голоса Юлии Тимошенко, если бы выборы прошли уже в предстоящие выходные.
9,5% за экс-министра обороны, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.
Замыкает тройку лидеров действующий глава государства Петр Порошенко, за него будут голосовать 8,5% граждан.
- Главное, что мы обнаружили в ходе опросов, — это крайне высокий процент «протестного электората» в стране. Им просто не нравится Порошенко по самым разным соображениям, — сообщил Еременко ФАН.