«Хоть за черта лысого, но не за Порошенко»: социолог о выборах на Украине

СЕГОДНЯ 17:27 2018-10-11T17:28:21+03:00

Треть украинцев пока не готова голосовать за Петра Порошенко Фото: REUTERS

Киевский социолог из Active Group рассказал, за кого готовы голосовать люди. Оказывается действующего главу государства поддерживают очень немногие

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Выборы на Украине все ближе и ближе. Выбирать будут главу государства, а это значит, что срок пребывания в президентской должности у Петра Порошенко заканчивается. Социологи из Active Group выяснили за кого собираются отдавать свои голоса жители Незалежной.

- Сегодня люди готовы голосовать хоть за черта лысого, только не за Порошенко», - резюмирует социолог Андрей Еременко.

По данным опросов, проведенных с 5 по 7 октября, 2500 человек высказались о своих политических предпочтениях.

11,7% украинцев отдали бы голоса Юлии Тимошенко, если бы выборы прошли уже в предстоящие выходные.

9,5% за экс-министра обороны, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

Замыкает тройку лидеров действующий глава государства Петр Порошенко, за него будут голосовать 8,5% граждан.

- Главное, что мы обнаружили в ходе опросов, — это крайне высокий процент «протестного электората» в стране. Им просто не нравится Порошенко по самым разным соображениям, — сообщил Еременко ФАН.