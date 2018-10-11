2018-10-11T19:53:47+03:00
Политика

Президент подписал закон, запрещающий въезд в Россию причастных к экстремизму иностранцев

Указ вносит изменения в закон о порядке выезда и въезда в РФ
Сакина НУРИЕВА
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Иностранцу будет запрещен въезд в РФ в случае его причастности к террористическим организациям.Иностранцу будет запрещен въезд в РФ в случае его причастности к террористическим организациям.Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает возможность отказа во въезде в страну иностранного гражданина, причастного к экстремистским и террористическим организациям. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщается в указе, иностранцу или лицу без гражданства может быть отказано во въезд в случае, если он «участвует в деятельности организации, включённой в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Напомним, в октябре текущего года в Госдуме пообещали пересмотр или отмену приговоров после смягчения «экстремистской» статьи. Новый закон предусматрвиает отмену или пересмотр приговоров, которые были вынесены по статье "Возбуждение ненависти либо враждв".

Также президент РФ попросил больше не сажать за репост. В Госдуму были внесены поправки, частично декриминализирующие 282 статью УК.

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