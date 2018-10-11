2018-10-11T17:41:42+03:00
Спорт

В полиции подтвердили, что попросят суд арестовать братьев Кокориных и Мамаева

Ранее стало известно о задержании младшего брата Александра Кокорина - Кирилла
Екатерина БОЛГОВА
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Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Станислав Красильников/ ТАССАлександр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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Полиция Москвы подтвердила сведения о том, что следствие будет просить суд об аресте нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина и ползащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"После проведения ряда следственных действий в рамках расследования уголовного дела следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании братьям Кокориным и Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России, передает ТАСС.

Напомним, накануне, 10 октября, Кокорин и Мамаев были задержаны по подозрению в хулигантстве. Ранее в четверг, 11 октября, задержали также младшего брата Кокорина - Кирилла. Футболисты стали участниками драки в московском кафе, в результате которой пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Кроме того, их подозревают в нападении на водителя ведущей Первого канала. Ранее сообщалось, что следствие попросит суд избрать меру пресечения для футболистов в виде заключения под стражу.

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