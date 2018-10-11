Автофургон насмерть сбил пешехода в Подмосковье

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-11T17:50:29+03:00

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В Подмосковье водитель автофургона сбил на дороге пешехода. Инцидент произошел в четверг, 11 октября, на Володарском шоссе. Сразу после аварии виноватый водитель скрылся с места происшествия, даже не попытавшись оказать первую помощь сбитому человеку. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

«На девятом километре Володарского шоссе в 8:20 произошло ДТП. Автомобиль сбил пешехода вне зоны пешеходного перехода и скрылся. Мужчина-пешеход погиб, ведется розыск автомобиля», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия.

Ранее сайт kp.ru писал, что на юго-западе Москвы КамАЗ насмерть сбил пожелую женщину. Пенсионерка переходила дорогу не по пешеходному переходу и водитель наехал на нее. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда врачей.