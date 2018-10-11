2018-10-11T18:07:59+03:00
Экономика

Росстат зафиксировал рост средних розничных цен на бензин за первую неделю октября

Топливо подорожало в 33 регионах РФ, больше всего в Иркутске, Кызыле и Чите
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Росстат зафиксировал рост средних розничных цен на бензин за первую неделю октябряРосстат зафиксировал рост средних розничных цен на бензин за первую неделю октябряФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Средние потребительские цены на бензин в России в период с 1 по 7 октября выросли на 4 копейки, до 43,28 рублей за литр топлива. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В частности, бензин Аи-92 подорожал на 2 копейки, до 41,39, марка Аи-95 - на 5 копеек, до 44,62 рублей за литр, Аи-98 — на 4 копейки, до 49,95 рублей.

Цены на дизельное топливо по итогам первой недели октября также двинулись вверх, увеличившись на 10 копеек — до 44,69 рублей за литр.

С начала года бензин подорожал на 9%, а дизельное топливо — на 10,3%, говорится в материалах ведомства.

За отчетную неделю увеличение цен на бензин зафиксирован в 33 субъектах РФ, наибольший рост произошел в в Иркутске (2,2%), Кызыле (1,3%) и в Чите (0,9%). При этом снижение цен на 0,2% произошло во Владикавказе.

В Москве цены на топливо остались на прежнем уровне, в Санкт-Петербурге увеличились на 0,2%.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам внести изменения в налоговый маневр и расширить субсидии нефтяникам за счет НДПИ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В профсоюзе рассказали о перспективах «Краснодара» получить 30 млн с Мамаева
Матвиенко: Россия к январю определится с позицией по Совету Европы
Автофургон насмерть сбил пешехода в Подмосковье
В полиции подтвердили, что попросят суд арестовать братьев Кокориных и Мамаева
«Хоть за черта лысого, но не за Порошенко»: социолог о выборах на Украине
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве болгарской журналистки признал вину
В Польше арестовали туриста, оставившего надпись на стене Освенцема
Экипаж МКС меняет планы в связи аварией ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Следственный комитет квалифицировал крушение "Союза" по статье "Нарушение правил безопасности"
Собственников квартир в России могут заставить платить за долги соседей
Испанское правительство объявит Майорку "зоной бедствия" из-за наводнения
Умер вице-президент РАХ Анатолий Левитин