Росстат зафиксировал рост средних розничных цен на бензин за первую неделю октября

СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-11T18:07:59+03:00

Топливо подорожало в 33 регионах РФ, больше всего в Иркутске, Кызыле и Чите

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Средние потребительские цены на бензин в России в период с 1 по 7 октября выросли на 4 копейки, до 43,28 рублей за литр топлива. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В частности, бензин Аи-92 подорожал на 2 копейки, до 41,39, марка Аи-95 - на 5 копеек, до 44,62 рублей за литр, Аи-98 — на 4 копейки, до 49,95 рублей.

Цены на дизельное топливо по итогам первой недели октября также двинулись вверх, увеличившись на 10 копеек — до 44,69 рублей за литр.

С начала года бензин подорожал на 9%, а дизельное топливо — на 10,3%, говорится в материалах ведомства.

За отчетную неделю увеличение цен на бензин зафиксирован в 33 субъектах РФ, наибольший рост произошел в в Иркутске (2,2%), Кызыле (1,3%) и в Чите (0,9%). При этом снижение цен на 0,2% произошло во Владикавказе.

В Москве цены на топливо остались на прежнем уровне, в Санкт-Петербурге увеличились на 0,2%.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам внести изменения в налоговый маневр и расширить субсидии нефтяникам за счет НДПИ.