В профсоюзе рассказали о перспективах «Краснодара» получить 30 млн с Мамаева

СЕГОДНЯ 18:36 2018-10-11T18:36:21+03:00

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Судьба Павла Мамаева и Александра Кокорина становится все более непонятной. Еще недавно парни гоняли мяч в своих командах, а теперь арестованы на 48 часов за свои поступки. Накануне они избили трех человек в Москве, итогом стал ряд уголовных дел.

За юридической помощью в Общероссийский Профсоюз футболистов (ОПС) спортсмены не обращались. Это подтвердил гендиректор организации Александр Зотов. Хотя появилась информация, что ФК "Краснодар" может расторгнуть контракт с Мамаевым. Ему придется выплатить компенсацию в 30 миллионов евро.

- Чисто теоретически клуб может расторгнуть контракт с футболистом, но это сделать не так просто. В ФИФА четко следят, чтобы клубы и игроки не нарушали условий контрактов. А если для одной стороны прописаны условия расторжения, то и для другой они прописаны тоже. ФИФА плохо смотрит на любые варианты принуждения футболиста расторгнуть договор, заставлять его отдельно заниматься от команды или еще что-то. В принципе, досрочно расторгнуть договор без желания игрока почти невозможно. Исключение только случаи, прописанные в трудовом кодексе, - рассказывает «Российской газете» Александр Зотов.