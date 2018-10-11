2018-10-11T18:36:21+03:00
Спорт

В профсоюзе рассказали о перспективах «Краснодара» получить 30 млн с Мамаева

Гендиректор Общероссийского Профсоюза футболистов (ОПСФ) рассказал о перспективах расторжения контракта между клубом и игроком
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Судьба Павла Мамаева и Александра Кокорина становится все более непонятной. Еще недавно парни гоняли мяч в своих командах, а теперь арестованы на 48 часов за свои поступки. Накануне они избили трех человек в Москве, итогом стал ряд уголовных дел.

За юридической помощью в Общероссийский Профсоюз футболистов (ОПС) спортсмены не обращались. Это подтвердил гендиректор организации Александр Зотов. Хотя появилась информация, что ФК "Краснодар" может расторгнуть контракт с Мамаевым. Ему придется выплатить компенсацию в 30 миллионов евро.

- Чисто теоретически клуб может расторгнуть контракт с футболистом, но это сделать не так просто. В ФИФА четко следят, чтобы клубы и игроки не нарушали условий контрактов. А если для одной стороны прописаны условия расторжения, то и для другой они прописаны тоже. ФИФА плохо смотрит на любые варианты принуждения футболиста расторгнуть договор, заставлять его отдельно заниматься от команды или еще что-то. В принципе, досрочно расторгнуть договор без желания игрока почти невозможно. Исключение только случаи, прописанные в трудовом кодексе, - рассказывает «Российской газете» Александр Зотов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверской суд Москвы избирает меру пресечения в отношении футболистов Кокорина и Мамаева
Президент подписал закон, запрещающий въезд в Россию причастных к экстремизму иностранцев
"Аэроэкспресс" запускает тариф "Туда-обратно" за 850 рублей
Пентагон приостановил полеты истребителей F-35 Lightning II
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 и 2019 годах
Жилищные условия россиян улучшат ипотекой и капремонтом
Росстат зафиксировал рост средних розничных цен на бензин за первую неделю октября
Матвиенко: Россия к январю определится с позицией по Совету Европы
Автофургон насмерть сбил пешехода в Подмосковье
В полиции подтвердили, что попросят суд арестовать братьев Кокориных и Мамаева
«Хоть за черта лысого, но не за Порошенко»: социолог о выборах на Украине
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве болгарской журналистки признал вину
В Польше арестовали туриста, оставившего надпись на стене Освенцема
Экипаж МКС меняет планы в связи аварией ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Следственный комитет квалифицировал крушение "Союза" по статье "Нарушение правил безопасности"
Собственников квартир в России могут заставить платить за долги соседей
Испанское правительство объявит Майорку "зоной бедствия" из-за наводнения
Умер вице-президент РАХ Анатолий Левитин