Жилищные условия россиян улучшат ипотекой и капремонтом

СЕГОДНЯ 18:51 2018-10-11T18:51:25+03:00

В правительстве определились, как улучшить жилищные условия пяти миллионов семей: 4 миллиона получат льготную ипотеку, а жилье 1 млн попадет под программу капремонта

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В Правительстве решили вопрос с улучшением жилищных условий россиян. Согласно нацпроекту сделать жизнь более комфортное предстоит 5 млн семей ежегодно, до 2014 года.

В кабмине решили, что решить ситуацию можно несколькими способами: 4 млн семей самостоятельно купят жилье, в том числе с помощью ипотеки, а 1 млн затронут другие меры.

Под другими мерами чиновники подразумевают капремонт и расселение из аварийного жилья, а так же развитие аренды и социального найма, строительство частных домов.

Статистика программы к 2024 году будет выглядеть так: 280 тыс. семей построят частные дома, 100 тыс. — будут переселены из аварийного жилья, 70 тыс. — получат квартиры по договорам соцнайма, 30 тыс. семей заключат договоры аренды квартир, а 489 тыс. подпадут под программу капремонта.

На реализацию поставленных целей будет потрачено около1 трлн рублей. Почти половина суммы пойдет на расселение аварийного жилья, сообщает газета «Известия».