ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 и 2019 годах

СЕГОДНЯ 18:59 2018-10-11T18:59:31+03:00

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ОПЕК понизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть на 80 тысяч баррелей в сутки (до 1,54 млн баррелей) в 2018 году, и на 50 тысяч баррелей в сутки (до 1,36 млн баррелей) в 2019 году.

Об этом говорится в докладе, распространенном организацией.

Что касается объема мирового спроса на нефть, то прогноз на 2018 год понижен на 30 тысяч млн баррелей в сутки — до 98,79 млн баррелей в сутки. В 2019 году суточный спрос на нефть ожидается на уровне 100,15 млн баррелей, что на 80 тысяч баррелей меньше прошлого прогноза организации.

В то же время ОПЕК повысила прогноз суточной добычи нефти в России до 11,19 млн баррелей в 2018 году (+40 тыс. баррелей), и до 11,19 млн баррелей в 2019 году (+20 тыс. баррелей). В докладе подчеркивается, что российские нефтяные компании имеют потенциал для дальнейшего наращивания добычи за счет разработки новых нефтяных месторождений.

После публикации доклада цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,95% - до $81,47 за баррель.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил в интервью агентству Bloomberg, что мировой спрос на нефть будет расти на 1-1,5% ежегодно до 2030 года. При этом принц выразил мнение, что уже через 10 лет некоторые добывающие страны, в том числе Россия, начнут терять позиции, а затем и полностью уйдут с рынка.