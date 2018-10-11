2018-10-11T18:59:31+03:00
Экономика

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 и 2019 годах

Согласно обновленным ожиданиям организации, в 2018 году спрос составит 1.54 млн баррелей
Денис СУХОВ
Поделиться:
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 и 2019 годахОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 и 2019 годахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

ОПЕК понизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть на 80 тысяч баррелей в сутки (до 1,54 млн баррелей) в 2018 году, и на 50 тысяч баррелей в сутки (до 1,36 млн баррелей) в 2019 году.

Об этом говорится в докладе, распространенном организацией.

Что касается объема мирового спроса на нефть, то прогноз на 2018 год понижен на 30 тысяч млн баррелей в сутки — до 98,79 млн баррелей в сутки. В 2019 году суточный спрос на нефть ожидается на уровне 100,15 млн баррелей, что на 80 тысяч баррелей меньше прошлого прогноза организации.

В то же время ОПЕК повысила прогноз суточной добычи нефти в России до 11,19 млн баррелей в 2018 году (+40 тыс. баррелей), и до 11,19 млн баррелей в 2019 году (+20 тыс. баррелей). В докладе подчеркивается, что российские нефтяные компании имеют потенциал для дальнейшего наращивания добычи за счет разработки новых нефтяных месторождений.

После публикации доклада цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,95% - до $81,47 за баррель.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил в интервью агентству Bloomberg, что мировой спрос на нефть будет расти на 1-1,5% ежегодно до 2030 года. При этом принц выразил мнение, что уже через 10 лет некоторые добывающие страны, в том числе Россия, начнут терять позиции, а затем и полностью уйдут с рынка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверской суд Москвы избирает меру пресечения в отношении футболистов Кокорина и Мамаева
Президент подписал закон, запрещающий въезд в Россию причастных к экстремизму иностранцев
"Аэроэкспресс" запускает тариф "Туда-обратно" за 850 рублей
Пентагон приостановил полеты истребителей F-35 Lightning II
Жилищные условия россиян улучшат ипотекой и капремонтом
В профсоюзе рассказали о перспективах «Краснодара» получить 30 млн с Мамаева
Росстат зафиксировал рост средних розничных цен на бензин за первую неделю октября
Матвиенко: Россия к январю определится с позицией по Совету Европы
Автофургон насмерть сбил пешехода в Подмосковье
В полиции подтвердили, что попросят суд арестовать братьев Кокориных и Мамаева
«Хоть за черта лысого, но не за Порошенко»: социолог о выборах на Украине
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве болгарской журналистки признал вину
В Польше арестовали туриста, оставившего надпись на стене Освенцема
Экипаж МКС меняет планы в связи аварией ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Следственный комитет квалифицировал крушение "Союза" по статье "Нарушение правил безопасности"
Собственников квартир в России могут заставить платить за долги соседей
Испанское правительство объявит Майорку "зоной бедствия" из-за наводнения
Умер вице-президент РАХ Анатолий Левитин