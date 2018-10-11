2018-10-11T19:39:36+03:00
Общество

"Аэроэкспресс" запускает тариф "Туда-обратно" за 850 рублей

Поездки по новому тарифу станут выгоднее на 15%
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В ноябре "Аэроэкспресс" планирует запустить новое специальное предложение для пассажиров, путешествующих вдвоемВ ноябре "Аэроэкспресс" планирует запустить новое специальное предложение для пассажиров, путешествующих вдвоемФото: Андрей КАРА
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В ближайшее время компания "Аэроэкспресс" планирует запустить серию новых тарифов, а также оптимизировать существующие. С 16 октября поездки по тарифу "Туда-обратно" станут выгоднее на 15%. Стоимость билета на две поездки составит 850 рублей (вне зависимости от способа покупки). Ранее цена билета по тарифу при покупке в кассах и билетопечатающих автоматах составляла 1000 рублей.

- Билет по тарифу «Туда-обратно» с 16 октября можно будет приобрести в кассах, билетопечатающих автоматах и у сотрудников компании в терминалах "Аэроэкспресс", а также на сайте и в мобильном приложении по одинаковой стоимости, - рассказали в компании.

Билет рассчитан на две поездки в вагоне стандартного класса на любом из маршрутов "Аэроэкспресс". Он будет действовать в течение 30 суток с даты, указанной в билете.

Почему решили снизить стоимость билетов? Ранее цена при покупке в кассах и онлайн была разной. Тариф оптимизировали, теперь цена билета (по оценкам компании) стала значительно выгоднее стоимости поездки на такси. Сейчас в среднем, поездка в аэропорт от вокзала на такси днем обойдется около 650-2000 рублей в одну сторону, в то время как на "Аэроэкспрессе" за меньшую стоимость можно совершить две поездки.

Кстати, в ноябре "Аэроэкспресс" планирует запустить новое специальное предложение для пассажиров, путешествующих вдвоем. В компании также разрабатывают специальный тариф для пассажиров, отправляющихся в аэропорт "Шереметьево" со станции "Окружная".

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