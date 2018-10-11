Путин назначил врио губернаторов Башкирии и Курской области

СЕГОДНЯ 21:37 2018-10-11T21:39:51+03:00

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Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Республики Башкирия и Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин назначил Старовойта Романа Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области и Хабирова Радия Фаритовича временно исполняющим обязанности главы Башкирии», - рассказал Песков журналистам.

Ранее Роман Старовойт занимал пост заместителя министра транспорта, до 28 сентября этого года руководил «Росавтодором». Известно, что он проходит обучение во II потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Радий Хабиров до назначения губернатором Башкирии работал главой городского округа в подмосковном Красногорске.

Напомним, в четверг глава Курской области Александр Михайлов, руководивший регионом 18 лет, досрочно подал в отставку.

Также свой пост покинул губернатор Башкирии Рустэм Хамитов, занимавший эту должность с 2010 года. Соответствующее обращение он направил президенту РФ.