2018-10-11T23:26:34+03:00
Общество

Facebook удалил 559 страниц перед промежуточными выборами в США

В компании пояснили, что с закрытых аккаунтов распространяли спам и ложную информацию
Юлия ДИВЕЕВА
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Сотрудники Facebook удалили сотни страниц за политический спамСотрудники Facebook удалили сотни страниц за политический спамФото: REUTERS
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Администрация Facebook удалили 559 страниц и 251 учетную запись в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября. Об этом сообщила пресс-служба компании на официальной странице.

В компании заявили, что речь идет о фальшивых аккаунтах или о многочисленных аккаунтах с одинаковыми именами. Якобы с них скоординировано распространялся спам и ложная информация. Якобы, эти страницы неоднократно нарушали правила о спаме и осуществляли «скоординированные неаутентичные действия».

В заявлении поясняется, что на страницах публиковали контент большими объемами с броскими заголовками, которые могли вводить читателей в заблуждение по поводу того, «что это легитимные форумы для политических дебатов».

Как передает ТАСС, сотрудники Facebook комментируя это сообщение отметили, что удаленными страницами управляли американцы, в том числе сторонники групп правого толка. Они действовали теми же методами, которыми, якобы пользовалась Россия для влияния на выборы президента США в 2016 году.

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