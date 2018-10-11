«Против государства не попрешь»: Знакомая Кокорина и Мамаева отказалась прокомментировать их арест

11 Окт. 23:35 2018-10-12T00:11:08+03:00

Ранее Тверской суд Москвы на два месяца поместил под стражу футболистов «Зенита» и «Краснодара», обвиненных в побоях и хулиганстве

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Знакомая футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, Елена Мавлютова, отказалась прокомментировать Радио «Комсомольская правда» их арест.

«Я сама себе закрыла рот...Извините, против «нашего государства» не попрешь», - ответила Мавлютова на запрос Радио «Комсомольская правда».

Отметим, что Мавлютова является подругой одного из фигурантов дела Кокорина и Мамаева, Геннадия Куропаткина. Последний подозревается в том, что вместе с футболистами участвовал в нападении на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и нанес повреждения его автомобилю.

По некоторым данным, спровоцировать конфликт могло поведения Мавлютовой.

По словам Соловчука, нападение произошло на 2-ой Брестской улице. Он находился в машине, когда в нее неожиданно села неизвестная девушка в состоянии алкогольного опьянения, предположительно Мавлютова. Она наотрез отказалась покидать автомобиль, пока ее не забрал некий парень.

Через некоторое время Соловчук услышал удар по кузову автомобиля и когда вышел посмотреть, что случилось, вступил в перепалку с агрессивно настроенными молодыми людьми. Короткий спор с компаний закончился жестоким избиением водителя.

Напомним, в понедельник утром игроки «Зенита» и «Краснодара» Кокорин и Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы, с группой молодых людей избив чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Ранее оба футболиста были задержаны на 48 часов после допроса в Главном следственном управлени московской полиции, в четверг суд постановил арестовать их на два месяца.

Адвокат пострадавшего Дениса Пака, Наталья Шатихина, отметила в интервью Радио «Комсомольская правда», что ее клиент не собирается идти на мировую и будет добиваться сурового наказания для обидчиков.

Юрист подчеркнула, что до конфликта Пак не знал никого из нападавших, также как и Кокорин с Мамаевым не знали Пака и не имели причин для агрессии, кроме сугубо хулиганских.

«Наша главная задача не карательные меры, а дать посыл обществу, что так делать нельзя. Люди должны понести наказание. А общество должно перестать относится толерантно к тому факту, что к человеку можно «прицепиться» просто так, потому что не нравится раса, цвет волос или форма носа», - отметила Шатихина, подчеркнув, что попытки «увести дискуссию по этому поводу в другую плоскость» уже ведутся.