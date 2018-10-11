Первый тайм матча Лиги Наций Россия - Швеция завершился вничью 0:0

11 Окт. 23:37 2018-10-11T23:37:49+03:00

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Футболисты сборной России завершили свой первый тайм второго матча Лиги Наций. В Калининграде наши играют со Швецией и пока что после стартовых 45 минут поединка счет на табло 0-0.

К сожалению, зрители в стартовой 45-минутке не увидели забитых голов. Однако же опасные удары со стороны шведов и наших - были. На 29-й минуте Денис Черышев даже пробил так, что часть зрителей вскинули победно руки, но мяч лишь попал в сетку с внешней стороны ворот. Команды ушли на перерыв при счете 0-0 на табло. Через 15 минут поединок будет возобновлен.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Швеция.