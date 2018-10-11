Прокуратура Москвы проверит на экстремизм песни Гнойного и Замая

11 Окт. 23:49 2018-10-11T23:49:52+03:00

Лингвисты и сотрудники МВД оценят тексты музыкантов на содержание антисемитских и неонацистских высказываний

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Прокуратуры города Москвы проверит песни рэп-исполнителей Гнойного (Вячеслав Машнов) и Хана Замая (Андрей Замай) на содержание экстремизма в текстах. Об этом сообщил адвокат музыкантов Павел Ясман.

По его словам, еще в августе Замай получил копию обращения в администрацию одного из районов Петербурга, а позднее в правоохранительные органы Москвы от некоего гражданина Зелимханова, который обвинил рэперов в антисемитизме и неонацизме. В доказательство он привел цитаты из их песен, а также выдержки из баттла Гнойного и Оксимирона, передает ТАСС.

«По результатам проверки прокуратура может возбудить дело об административном правонарушении, либо инициировать вопрос об осуществлении уголовного преследовании в порядке статьи 37 УПК, либо обратиться в суд с заявлением о признании треков экстремистскими», - рассказал адвокат.

Проверять будут материал, который рэперы планируют исполнять на концертах во время своего тура, всего около 20 треков. Анализировать тексты песен будут лингвисты и сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.

Сами музыканты такие претензии к своему творчеству считают надуманными.

«Наше творчество - это исследование языковой реальности во всех ее проявлениях. Нам абсолютно чужды любые предрассудки, связанные с национальностями», - заявил Замай.