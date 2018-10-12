Путин освободил Александра Ефимова от должности посла РФ в ОАЭ

СЕГОДНЯ 00:35 2018-10-12T00:35:57+03:00

По данным СМ, кандидатура Ефимова была одобрена на пост главы димпмиссии РФ в Сирии

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Александр Ефимов освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Объединенных Арабских Эмиратах. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.Документ опубликован в четверг на портале правовой информации.

Ефимов руководил представительством России в ОАЭ с 2013 года. По данным ТАСС, в июле кандидатура Ефимова была одобрена комитетом Госдумы по международным делам на пост главы димпмиссии РФ в Сирии.

Ранее Ефимов раьотал послом в Иордании. В 2008—2010 гг. возглавлял отдел Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России, а затем три года был заместителем директора этого департамента.

А нынешний российский посол в Дамаске Александр Кинщак возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. Он уже руководил этим ведомством до своего назначения в Сирию в 2014 году.