В США более 800 рейсов отменили из-за шторма «Майкл»

СЕГОДНЯ 01:04 2018-10-12T01:04:04+03:00

При этом стихия не нанесла серьезного ущерба работе аэропортов на востоке страны

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В восточных штатах США отменили более 800 авиарейсов из-за шторма «Майкл». Эти данные доступны на сайте FlightAware, отслеживающем перемещения самолетов гражданской авиации.

Так в штате Северная Каролина в международном аэропорту Шарлотт Дуглас не смогли вылететь пассажиры более 300 рейсов. Еще около 80 рейсов отменены в международном аэропорту Роли-Дарем.

В аэропортах штатов Южная Каролина и Джорджия не будут выполнены десятки рейсов, а более 2,4 тысячи рейсов задерживаются из-за разгула стихии.

При этом, СМИ сообщают, что «Майкл» не нанес существенного ущерба работе аэропортов, большинство из них функционирует в штатном режиме.

Как писал сайт kp.ru, шторм «Майкл» на подходе к Америке усилился уже до четвертой категории опасности из пяти возможных. А 10 октября он обрушился на побережье Флориды в Мексиканском заливе.