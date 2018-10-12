2018-10-12T02:26:41+03:00
В мире

Меланья Трамп считает себя самым затравленным человеком в мире

Супруга президента США уточнила, что говорит о тех материалах, которые публикуются в СМИ
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Супруга президента США Меланья ТрампСупруга президента США Меланья ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первая леди США Меланья Трамп считает, что она является самым затравленным в мире человеком. Об этом супруга президента США заявила в интервью американскому телеканалу ABC.

«Я могу сказать, что я самый затравленный человек мира», - сказала она а потом уточнила, что все же она одна из таких людей.

Меланья Трамп также пояснила, что имела ввиду то, что о ней пишут в газетах и на телевидении, а также в соцсетях.

Как рассказывал сайт kp.ru, недавно супруге главы государства досталось за ее «наряд колонизатора», который она выбрала для посещения Кении. Ее обвинили в нензнании истории и нарушении этикета. Первая леди надела круглый пробковый шлем, который являлся атрибутом владельцев плантаций, и стал олицетворять для чернокожего населения доминирование белой расы.

Также в СМИ долго муссировалась тема работы Меланьи в модельном бизнесе, ее откровенные фотосессии, ее родственники в Словении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США приветствуют продление Киевом особого статуса Донбасса
Компания «Кэшбери» приостановила работу до 1 ноября
Минобороны: Поставка Су-57 для ВКС пройдёт по плану
В США более 800 рейсов отменили из-за шторма «Майкл»
Путин освободил Александра Ефимова от должности посла РФ в ОАЭ
СМИ сообщили о договоренности США и Турция об освобождении пастора Брансона
Прокуратура Москвы проверит на экстремизм песни Гнойного и Замая
Первый тайм матча Лиги Наций Россия - Швеция завершился вничью 0:0
«Против государства не попрешь»: Знакомая Кокорина и Мамаева отказалась прокомментировать их арест
Facebook удалил 559 страниц перед промежуточными выборами в США
В NASA допустили, что из-за аварии с кораблем «Союз МС-10» МКС может остаться без экипажа
Тверской суд арестовал Павла Мамаева на два месяца
Путин назначил врио губернаторов Башкирии и Курской области
Порошенко утвердил приветствие «Слава Украине»
В России прошли масштабные учения стратегических ядерных сил
«Прошу не лишать меня свободы»: Кокорин пообещал в суде «сделать все», чтобы заслужить прощение и загладить вину