Меланья Трамп считает себя самым затравленным человеком в мире

СЕГОДНЯ 02:26 2018-10-12T02:26:41+03:00

Супруга президента США уточнила, что говорит о тех материалах, которые публикуются в СМИ

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Первая леди США Меланья Трамп считает, что она является самым затравленным в мире человеком. Об этом супруга президента США заявила в интервью американскому телеканалу ABC.

«Я могу сказать, что я самый затравленный человек мира», - сказала она а потом уточнила, что все же она одна из таких людей.

Меланья Трамп также пояснила, что имела ввиду то, что о ней пишут в газетах и на телевидении, а также в соцсетях.

Как рассказывал сайт kp.ru, недавно супруге главы государства досталось за ее «наряд колонизатора», который она выбрала для посещения Кении. Ее обвинили в нензнании истории и нарушении этикета. Первая леди надела круглый пробковый шлем, который являлся атрибутом владельцев плантаций, и стал олицетворять для чернокожего населения доминирование белой расы.

Также в СМИ долго муссировалась тема работы Меланьи в модельном бизнесе, ее откровенные фотосессии, ее родственники в Словении.