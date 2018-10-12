Греция потребует от ФРГ репараций за преступления времен Второй мировой войны
Власти Греции считают возможным потребовать через суд от ФРГ выплаты репараций за преступления, совершенные немецкими оккупантами в годы Второй мировой войны. Об этом заявил президент Греции Прокопис Павлопулос в Афинах на ужине в честь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Греческий лидер отметил, что требования его страны возместить взятый нацистами из Банка Греции в годы войны так называемый оккупационный заем, юридически еще действительны. Павлопулос уверен, что и выплату займа и репарации «возможно добиться в судебном порядке», пишет Афинское Македонское агентство новостей.
При этом, президент заверил, что Греция не будет выдвигать свои требования в одностороннем порядке и произвольно, а сделает их «частью международной и европейской правовой культуры».
Ранее официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство ФРГ считает закрытым с юридической и политической точек зрения вопрос выплаты репараций Греции за преступления национал-социалистов в годы Второй мировой войны.