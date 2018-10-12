2018-10-12T04:30:50+03:00
Происшествия

Федор Смолов призвал быть снисходительнее к Мамаеву и Кокорину

Нападающий "Локомотива" попросил дать своим товарищам шанс искупить вину
Юлия ДИВЕЕВА
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Федор Смолов, Александр Кокорин и Павел Мамаев.Федор Смолов, Александр Кокорин и Павел Мамаев.Фото: СОЦСЕТИ
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Отнестись снисходительно к футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину и дать им возможность исправить ошибку попросил нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов. Спортсмен обратился к пользователям через свой аккаунт в Instagram.

Ранее сообщалось, что Мамаева и Кокорина обвиняют в двух инцидентах с избиением граждан.

«Каждый из нас совершал глупые поступки,о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию», - написал он.

Смолов напомнил, что каждый человек может ошибиться. По его мнению, Мамаеву и Кокорину надо дать возможность «загладить свою вину перед пострадавшими, и всем обществом в целом».

«Все нуждаются в прощении, и поддержке!!!Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!», - призвал футболист.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 1 августа Смолов на своем автомобиле BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей снес несколько метров ограждения в районе улицы Вишняковой в Краснодаре. С места аварии он скрылся, но потом явился в полицию и взял на себя ответственность за произошедшее. Спортсмена лишили водительских прав на один год.

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