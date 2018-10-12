Ураган «Майкл» нанес ущерб базе ВВС США во Флориде

СЕГОДНЯ 05:37 2018-10-12T05:37:10+03:00

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От урагана «Майкл», обрушившегося на штат Флорида, сильно пострадала база военно-воздушных сил США Тиндалл. Об этом сообщает командование военного объекта на официальной странице в в Facebook.

Отмечается, что повреждения обширные и катастрофические. Пострадали практически все здания на базе – у многих снесло крыши, искорёжены фасады, некоторые уничтожены стихией полностью. Пострадала и взлетно-посадочная полоса, разрушена гавань для стоянки судов вблизи базы и располагавшиеся там строения.

Все служащие и персонал базы были заблаговременно эвакуированы вместе с семьями. Командир полковник Брайан Лейдлоу сообщает, что оставит объект закрытым до особых распоряжений, и не станет возвращатьь военнослужащих и их родных, пока на базе не будет гарантирована безопасность.

Как сообщал сайт kp.ru, ураган «Майкл» достиг южного побережья США 10 октября, когда его сила достигала четвертой категории опасности из пяти возможных. Жертвами стихии стали как минимум семь человек. Сейчас он ослаб снова до тропического шторма.