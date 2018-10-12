Космонавты «Союза МС-10» возвращаются в Москву
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг возвращаются в Москву. Об этом сообщил замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вячеслав Рогожников.
По его словам, после аварии ракеты «Союз-ФГ» экипаж корабля «Союза МС-10» провел ночь в Центральной медсанчасти №1 города Байконур под наблюдением врачей.
«Перестраховались - сразу в Москву не повезли, здесь на Байконуре они ночь поспали, вчера поужинали, сегодня позавтракали. Бодрые, веселые, сейчас повезем в Москву», - рассказал Рогожников агентству ТАСС.
Он заверил, что оба космонавта чувствуют себя хорошо, перегрузку при приземлении перенесли нормально.
«Все нормально: они приземлились, перегрузка была для них небольшая, она была краткая, мы сразу нашли их, мы их даже видели под куполом, отвезли», - подчеркнул замглавы ФМБА.
Теперь космонавты пройдут несколько дней реабилитации в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. В будущем они смогут снова лететь на МКС.
Ранее сайт kp.ru писал, что во время старта «Союза МС-10» с космодрома произошла авария. Отключились двигатели второй ступени. Экипаж не пострадал - сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане.