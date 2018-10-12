2018-10-12T06:52:45+03:00
Наука

Космонавты «Союза МС-10» возвращаются в Москву

Овчинин и Хейг провели ночь на Байконуре под наблюдением врачей
Юлия ДИВЕЕВА
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Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг выходят из самолета в аэропорту БайконураКосмонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг выходят из самолета в аэропорту БайконураФото: REUTERS
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Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг возвращаются в Москву. Об этом сообщил замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вячеслав Рогожников.

По его словам, после аварии ракеты «Союз-ФГ» экипаж корабля «Союза МС-10» провел ночь в Центральной медсанчасти №1 города Байконур под наблюдением врачей.

«Перестраховались - сразу в Москву не повезли, здесь на Байконуре они ночь поспали, вчера поужинали, сегодня позавтракали. Бодрые, веселые, сейчас повезем в Москву», - рассказал Рогожников агентству ТАСС.

Он заверил, что оба космонавта чувствуют себя хорошо, перегрузку при приземлении перенесли нормально.

«Все нормально: они приземлились, перегрузка была для них небольшая, она была краткая, мы сразу нашли их, мы их даже видели под куполом, отвезли», - подчеркнул замглавы ФМБА.

Теперь космонавты пройдут несколько дней реабилитации в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. В будущем они смогут снова лететь на МКС.

Ранее сайт kp.ru писал, что во время старта «Союза МС-10» с космодрома произошла авария. Отключились двигатели второй ступени. Экипаж не пострадал - сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане.

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