2018-10-12T08:14:52+03:00
Политика

Путин и Ким Чен Ын поздравили друг друга с 70-летием дипотношений

Главы России и КНДР обменялись поздравительными телеграммами
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин и председатель Рабочей партии КНДР Ким Чен Ын поздравили друг друга с 70-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В своей телеграмме Ким Чен Ын отметил, что отношения между Россией и КНДР развивались на основе «принципа взаимного уважения, добрососедства и взаимовыгоды». Северокорейский лидер выразил уверенность, что эта традиция неизменно продолжается и будет продолжаться в новом столетии. Он также надеется на дальнейшее уверенное развитие отношений между РФ и КНДР.

Глава российского государства в своем послании подчеркнул, что убежден в том, что страны продолжат укреплять связи, а также развивать проекты в формате трехстороннего сотрудничества между с участием Южной Кореи.

Как рассказывал сайт «КП», в августе, когда Путин поздравлял Ким Чен Ына с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства, он также подтвердил свою готовность встретится с главой КНДР в ближайшее время.

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