2018-10-12T08:27:11+03:00
Политика

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2017 год

Доходы в прошлом году составили 15,09 трлн рублей
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В пятницу, 12 октября, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2017 год.

Так, согласно этому документу, доходы в прошлом году составили 15,09 трлн рублей: из них 5,97 трлн пришлись на углеводороды, а 9,1 трлн - на все остальные источники. При этом расходы достигли 16,42 трлн рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета РФ составил 1,3 трлн, говорится в подписанном главой нашего государства законе, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце сентября российское правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2019-2021 годы. Исходя из документа, в следующем году доходы составят 19,97 трлн рублей, а расходы - 18,04 трлн. То есть профицит (превышение доходов над расходами) будет равен 1,93 трлн рублей или 1,8% ВВП.

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