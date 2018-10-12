СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-12T08:58:04+03:00

В Турции задержали двух россиян по подозрению в принадлежности к ИГ* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В пятницу, 12 октября, стало известно о задержании в Турции семи предполагаемых членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Причем, по данным местных СМИ, среди возможных боевиков оказались двое россиян - «супруги» Рашид Еникеев и Элана Рахманова.

Как выяснилось, полицейская операция была проведена в турецкой провинции Кайсери, а именно в доме, где проживали предполагаемые террористы. При этом в ходе обыска стражи порядка нашли и изъяли большое количество поддельных паспортов, а также документы, свидетельствующие о причастности задержанных к террористической организации.

Кстати, как утверждает DHA, гражданин РФ Рашид Еникеев находится в международном розыске по обвинению в терроризме. По информации турецкого агентства, в последнее время он помогал женам погибших в Сирии боевиков с въездом на территорию Турции и размещением там.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях появилась информация о том, что в аэропорту Минска белорусские правоохранители задержали россиянина, который также находился в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности.