2018-10-12T09:19:13+03:00
Политика

Родители Бутиной, арестованной в США, неделю не могут связаться с дочерью

Отец девушки пожаловался, что несколько дней не может созвониться с дочерью
Ася РОМАНЧУК
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Родители Марии Бутиной уже неделю не могут с ней связатьсяРодители Марии Бутиной уже неделю не могут с ней связатьсяФото: REUTERS
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Мария Бутена была арестована в США по подозрению в заговоре в пользу иностранного государства. Если ее вина подтвердится, то Марии грозит до 15 лет тюрьмы.

Связь с арестанткой была у родителей до недавнего времени. А неделю назад, что-то произошло.

- Связь стала обрываться. Не понятно от чего это происходит. Может специально создают помехи, а модет она себя плохо чувствует? — рассказывает Валерий Бутин.

Каждый раз чтобы сделать звонок приходится провести целый ряд процедур. Но семья стабильно имела возможность общаться один раз в неделю.

-Надеемся, что тюремная администрация не чинит никаких препятствий для общения, - объясняет газете «Известия» мужчина.

Он так же рассказал, что сейчас Мария чувствует себя хорошо. Раньше она жаловалась на боли в ноге, которые возникли после переохлаждения. Но с изменением температурного режима все наладилось.

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