Экипаж аварийного «Союза» вернулся в Москву

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-12T11:15:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу утром, 12 октября, российский космонавты Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, которые были на борту аварийно приземлившегося в Казахстане космического корабля «Союз МС-10», вернулись c космодрома Байконур в Москву.

Cамолет Ту-134 с космонавтами приземлился на аэродроме Чкаловский, сообщает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 11 октября, произошла авария, подобной которой в истории нашей космонавтики еще никогда не было. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции (МКС) на орбиту. По некоторым данным, отключились двигатели второй ступени.

Между тем космонавтам удалось эвакуироваться. Алексей Овчинин и Ник Хейг приземлились в спасательной капсуле в Казахстане. Оба живы и здоровы.