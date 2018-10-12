2018-10-12T11:20:47+03:00
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» самолет совершил вынужденную посадку

В результате инцидента никто не пострадал
Сакина НУРИЕВА
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Лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) вынужденно сел в московском аэропорту «Шереметьево».Лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) вынужденно сел в московском аэропорту «Шереметьево».Фото: Иван ВИСЛОВ
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Пассажирский лайнер вынужденно сел в московском аэропорту «Шереметьево». В результате инцидент никто не пострадал.

«Вынужденная посадка прошла благополучно. По предварительным данным — неисправность одного из датчиков», — сообщает РИА Новости с ссылкой на источника.

Известно, что у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси. Лайнер выполнял рейс из Москвы в Ханты-Мансийск.

Ранее kp.ru писал о самолете, летевшем из США в Китай, который вынужденно сел в Канаде. Boeing 787-8 изменил курс из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Также в котябре текущего года в московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет, следовавший в столицу из Турции по причине того, что в двигатель воздушного судна попала птица. Пострадавших среди экипажа пассажиров не оказалось, однако, самолет получил серьезные повреждения.

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