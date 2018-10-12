«Обязательно полетят»: Рогозин пообещал отправить экипаж аварийного «Союза» на МКС весной 2019 года

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-12T11:14:40+03:00

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, когда российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, которые были на борту аварийно приземлившегося в Казахстане космического корабля «Союз МС-10», отправятся в космос. По его словам, их полет на Международную космическую станцию (МКС) намечен на весну 2019 года.

«Ребята обязательно полетят. Планируем их полет на весну следующего года», - написал руководитель госкорпорации в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 11 октября, произошла авария, подобной которой в истории нашей космонавтики еще никогда не было. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции (МКС) на орбиту. Во время полета ракеты случилось ЧП, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска и благополучно приземлился в степи Казахстана.