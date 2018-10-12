2018-10-12T12:02:48+03:00
Происшествия

В США за рулем автомобиля застрелили модель

Девушка получила критическое ранение в шею
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Медики диагностировали у Келси несовместимые с жизнью повреждения мозгаМедики диагностировали у Келси несовместимые с жизнью повреждения мозга
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В Америке застелили модель Келси Квейл. Девушка ехала за рулем своего автомобиля, когда в нее попала пуля. В полиции предполагают, что неизвестные попали в девушку случайно, вряд ли это было запланированным убийством.

Сообщается, что происшествие случилось в штате Джорджия, когда Квейл утром ехала на работу. После того, как девушка была ранена, ее машина потеряла управление, выехала на встречную полосу и врезалась еще в три автомобиля. Прибывшие на место массового ДТП врачи, госпитализировали девушку. Однако пулевое ранение у нее на шее нашли только, когда пациентку уже доставили в клинику.

Медики диагностировали у Келси несовместимые с жизнью повреждения мозга. В настоящее время существование девушки поддерживает специальный аппарат жизнеобеспечения. Родственники пострадавшей готовятся дать разрешение на отключение Квейл от этой техники, пишет сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что полиция ведет расследование и не исключает версию, что модель поссорилась с кем-то на дороге, из-за чего и была подвергнута обстрелу, передает сайт «Свободная пресса».

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