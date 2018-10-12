2018-10-12T12:44:15+03:00
Наука

Ученые разработали способ диагностики рака с помощью воды

Он поможет выявить онкологию на ранних этапах развития
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врачи научились диагностировать рак при помощи водыВрачи научились диагностировать рак при помощи водыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Испанские ученые занимаются разработкой способа диагностики рака на ранней стадии. Для этого специалисты изобрели средство, в котором большое значение имеет вода. По словам специалиста из Института биофизики Эмилио Хосе Кокинеро, при разработке были изучены два схожих варианта антигенов Tn (появляются в 90% случаев развития рака), отличающиеся лишь одной аминокислотой — сериновой или треониновой.

По данным специалистов, эти антитела по-разному ведут себя в воде. При этом их различия нельзя было определить газофазных исследованиях. Ученые считают, что благодаря этой методике врачи получат возможность определять, в какой степени развития находится рак, а также подобрать препараты для его лечения, передает сетевое издание m24.ru.

Кроме того, Эмилио Хосе Кокинеро отмечает, что его группа разработчиков планирует создать синтетические молекулы, которые не присутствуют в организме. Однако если их запускать искусственным путем, организм будет воспринимать их как инородные тела и даст более сильный иммунный ответ на возникновение злокачественных клеток, пишет сайт телеканала «Звезда».

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