2018-10-12T12:55:08+03:00
Политика

Рэпер Канье Уэст устроил митинг на столе в магазине Apple

Свидетелями акции в поддержку Дональда Трампа стали десятки людей [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Канье Уэст самый популярный рэпер на планетеКанье Уэст самый популярный рэпер на планетеФото: REUTERS
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Знаменитый рэпер Канье Уэст устроил стихийный митинг в США. Исполнитель поддержал американского лидера Дональда Трампа. Сделал он это со стола в магазине Apple.

Видеоролики с выступлением Канье Уэста облетели сеть. Рэпер с жаром призывает поддерживать Трампа, так как он делает жизнь людей лучше.

Оратор вспомнил о темнокожих американцах и Африке, признался, что слоган «Сделаем Америку снова великой» оскорбляет темнокожих американцев.

Это высказывание Трампа, по словам исполнителя, отсылает американцев в прошлое, где африканцам жилось не сладко. Но в целом рэпер доволен политикой президента.

- Разве нам в Америке было хорошо раньше? Я сделал новую кепку, на которой написано „Сделаем Америку великой“, и Трамп надел ее, так что он подстраивается и слушает, — цитирует слова Уэста телеканал «360».

Позже свидетели митинга рассказали, что рэпер поехал в Африку.

Рэпер Канье Уэст устроил митинг в магазине Apple.

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