Рэпер Канье Уэст устроил митинг на столе в магазине Apple
Знаменитый рэпер Канье Уэст устроил стихийный митинг в США. Исполнитель поддержал американского лидера Дональда Трампа. Сделал он это со стола в магазине Apple.
Видеоролики с выступлением Канье Уэста облетели сеть. Рэпер с жаром призывает поддерживать Трампа, так как он делает жизнь людей лучше.
Оратор вспомнил о темнокожих американцах и Африке, признался, что слоган «Сделаем Америку снова великой» оскорбляет темнокожих американцев.
Это высказывание Трампа, по словам исполнителя, отсылает американцев в прошлое, где африканцам жилось не сладко. Но в целом рэпер доволен политикой президента.
- Разве нам в Америке было хорошо раньше? Я сделал новую кепку, на которой написано „Сделаем Америку великой“, и Трамп надел ее, так что он подстраивается и слушает, — цитирует слова Уэста телеканал «360».
Позже свидетели митинга рассказали, что рэпер поехал в Африку.
Рэпер Канье Уэст устроил митинг в магазине Apple.