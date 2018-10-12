Российские саперы очистят от авиабомб США 100 гектар вьетнамских лесов

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-12T13:15:56+03:00

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Накануне российские саперы прибыли в Лаос для очистки более ста гектаров лесистой местности от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в период с 1964 по 1973 год.

Как сообщили в Министерстве обороны России, в течении пяти месяцев солдаты проведут мероприятия "гуманитарного разминирования близ населенного пункта Лак Сао, расположенного в провинции Боликхамсай, в 350 километрах от Вьентьяна".

Отмечается, что 36 военнослужащих отряда международного противоминного центра Вооруженных сил России провели рекогносцировку в районе выполнения задач совместно с лаосскими саперами.

"Одна из особенностей выполнения задачи заключается в поиске и обезвреживании неразорвавшихся авиабомб и мин, которые располагаются в грунте на глубине от 40 сантиметров до 2,5 метра", - сообщает РИА Новости.

Отмечается, что саперам предстоит разминировать пять деревень провинции Боликхамсай.

Военнослужащие оснащены всеми необходимыми современными средствами поиска взрывоопасных предметов (ИМП-С2, ПИПЛ, ИНВУ-3М) и индивидуальной защиты сапера ОВР-2-02.