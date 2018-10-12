Роскосмос назвал возможную причину аварии «Союза»

СЕГОДНЯ 13:13 2018-10-12T13:15:14+03:00

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‍В пятницу, 12 октября, в Роскосмосе назвали предварительную причину аварии, из-за которой космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС не был выведен на орбиту. Как заявил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев, скорее всего, ЧП случилось из-за столкновения элементов при разделении первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ».

«Окончательных версий нет, но понятна непосредственная причина, связанная с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение», - цитирует Крикалева ТАСС. При этом он предположил, что произошло отклонение от штатной траектории и разрушение нижней части второй ступени.

Также представитель Роскосмоса рассказал, когда ждать результатов расследования произошедшей с «Союзом» аварии. По его словам, точные причины аварии будут известны к 20-м числам октября.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 11 октября, произошла авария, подобной которой в истории нашей космонавтики еще никогда не было. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции (МКС) на орбиту.