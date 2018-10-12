2018-10-12T13:27:31+03:00
Политика

В Могилеве прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко

Главы государств примут участие в Форуме регионов [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Могилеве состоялась встреча двух глав государствВ Могилеве состоялась встреча двух глав государствФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 12 октября, в Могилеве прошла встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Главы государств обсудили политические и торгово-экономические отношения России и Белоруссии.

Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за визит в Могилев и отметил, что этот город «больше русский, чем белорусский». Президент РФ в свою очередь сказал, что Могилев действительно очень красивое, чистое и ухоженное место.

Лидеры двух стран примут участие в пленарном заседании Форума регионов. В этом году он будет посвящен важным направлениям развития регионального сотрудничества.

К слову, Могилев впервые принимает такое мероприятие. Ранее оно проводилось в Москве и Сочи, сообщает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что Путин и Лукашенко провели личную встречу в Сочи, на которой главы государств также обсудили вопросы политического взаимодействия между странами.

Путин и Лукашенко приехали на Форум регионов в Могилеве.

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