Песков прокомментировал заявление Порошенко о применении оружия в Донбассе

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-12T13:33:08+03:00

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В пятницу, 12 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко о применении «всего имеющегося оружия» в Донбассе. В частности, он заметил, что разрешение главы незалежной идет вразрез с минскими договоренностями.

«Имеется договоренность относительно разведения, отведения тяжелых (вооружений), поэтому, безусловно, это идет вразрез с имеющимися договоренностями, которые, на самом деле, и так далеко не скрупулезно выполняются украинской стороной», - сказал представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что подобные шаги ведут лишь к дальнейшему нагнетанию напряженности.

Отвечая же на вопрос о том, будет ли какой-то ответ с российской стороны, Песков напомнил, что наша страна не является стороной конфликта и может лишь выразить сожаления в связи с действиями Киева, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Порошенко, общаясь с украинскими военными в Хмельницкой области, отдал приказ руководителям так называемой «Операции объединенных сил» («ООС») в Донбассе применять все имеющиеся в их распоряжении силы и средства для сохранения жизни украинских бойцов.