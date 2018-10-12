2018-10-12T14:01:33+03:00
В мире

Глава МИД Киргизии Абдылдаев объявил об отставке

Абдылдаев подал в отставку после заявлений посла республики в Корее о нарушениях министра
Сакина НУРИЕВА
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Абдылдаев подал в отставку после заявлений посла республики в Корее о нарушениях министраАбдылдаев подал в отставку после заявлений посла республики в Корее о нарушениях министраФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев заявил о решении уйти в отставку. Министр сообщил, что подал прошение об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию.

"Проработав 6 лет министром иностранных дел Кыргызской Республики, подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Глава государства отставку принял", — говорится в заявлении Абдылдаева, опубликованном на сайте МИД Киргизии.

Также бывший глава киргизского МИД уточнил, что подал в отставку после заявлений посла республики в Корее.

Ранее посол Киргизии в Сеуле Кылычбек Султан заявил о фактах нарушений сотрудниками посольства Киргизии Малайзии в 2015-2016 годах и руководством МИД.

Внешнеполитическое ведомство Киргизии в свою очередь заявило о нарушениях со стороны посла.

В дальнейшем Совбез Киргизии провел внутреннее расследование и установил утечку служебных документов.

Ранее kp.ru писал об отставке руководителя пресс-службы администрации Липецкой области.

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