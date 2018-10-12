Глава МИД Киргизии Абдылдаев объявил об отставке
Глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев заявил о решении уйти в отставку. Министр сообщил, что подал прошение об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию.
"Проработав 6 лет министром иностранных дел Кыргызской Республики, подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Глава государства отставку принял", — говорится в заявлении Абдылдаева, опубликованном на сайте МИД Киргизии.
Также бывший глава киргизского МИД уточнил, что подал в отставку после заявлений посла республики в Корее.
Ранее посол Киргизии в Сеуле Кылычбек Султан заявил о фактах нарушений сотрудниками посольства Киргизии Малайзии в 2015-2016 годах и руководством МИД.
Внешнеполитическое ведомство Киргизии в свою очередь заявило о нарушениях со стороны посла.
В дальнейшем Совбез Киргизии провел внутреннее расследование и установил утечку служебных документов.
Ранее kp.ru писал об отставке руководителя пресс-службы администрации Липецкой области.