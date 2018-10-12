Сбербанк поднял ставки рублевых вкладов

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-12T14:12:16+03:00

Кроме того, кредитная организация запустила вклад «Рекордный» со ставкой 6,5%-7,15%

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В пятницу, 12 октября, стало известно, что Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам на 0,15-0,5 процентного пункта (п.п.). В итоге после изменений диапазон ставок составил 3,4-5,15%.

Как отметили в кредитной организации, такое решение связано с сентябрьским повышением ключевой ставки до 7,5% и рыночной тенденцией роста ставок по депозитам.

Также в пятницу появилась информация о том, что Сбербанк запустил рублевый вклад «Рекордный» со ставкой 6,5%-7,15%. Срок вклада составляет от семи месяцев до 1,5 лет, а сумма - от 50 тысяч рублей, сообщается на сайте финансового учреждения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 14 сентября Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 7,5%. По словам экспертов, таким образом Центробанк отреагировал на падение курса российской национальной валюты.

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