КНДР и Южная Корея обсудили дальнейшие шаги по восстановлению мира

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-12T14:16:15+03:00

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Представители военных ведомств Южной Кореи и КНДР провели рабочие переговоры, в ходе которых обсудили шаги по восстановлению мира в регионе.

Встреча состоялась в пограничном пункте Пханмунджом. С каждой стороны выступили по четыре человека. Южнокорейскую делегацию возглавил полковник Чо Ён Гын, северокорейскую — полковник Ом Чхан Нам.

В ходе встречи обсуждались этапы ликвидации КПП на границе стран, разминирование демилитаризованной зоны и поиск останков военнослужащих, погибших в регионе во время Корейской войны 1950-53 годов. Сообщает агентство Ренхап.

Напомним, в сентябре текущего года КНДР и Южная Корея подписали соглашение в военной сфере. Документ содержит положение о совместной работе сторон над «превращением демилитаризованной зоны, разграничивающей две Кореи, в зону мира и процветания».