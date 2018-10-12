Песков: делать выводы о причинах аварии «Союз МС-10» пока преждевременно

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-12T14:21:46+03:00

Представитель Кремля отметил, что вице-премьер Юрий Борисов проинформировал главу государства и членов правительства о случившемся

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Делать какие-либо заключения относительно неудачного пуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» пока рано, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, во время вчерашнего совещания с членами кабмина вице-премьер Юрий Борисов кратко уведомил главу государства и членов правительства об инциденте.

«Но сейчас невозможно дать какие-то заключения. Он сказал, что соответствующие органы сейчас будут работать, разбираться, что произошло», - добавил Песков.

В четверг во время запуска к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-10» произошла нештатная ситуация с ракетой-носителем «Союз-ФГ».

Корабль аварийно отделился от ракеты и совершил благополучную посадку в степях Казахстана. Экипаж — космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг— был оперативно эвакуирован, его состояние не вызывает опасений.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать проблемы с отстыковкой первой ступени. До окончания расследования пуски пилотируемых кораблей типа «Союз» приостановлены.