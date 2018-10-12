Путин поручил правительству разработать национальную программу развития Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-12T14:39:52+03:00

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2019 года разработать и представить проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Программа должна быть разработана на период до 2025 года и иметь в виду перспективу до 2035 года. Ответственными за ее разработку назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и руководители высших государственных органов исполнительной власти Дальневосточного федерального округа.

Решение о подготовке нацпрограммы по развитию региона было принято по итогам Восточного экономического форума 11-13 сентября. По словам президента, ее ключевым направлением должна стать высокая динамика опережающего развития в сферах транспортной и жилищной инфраструктуры, доступность Дальнего Востока и его связанность с остальной территорией России, здравоохранение, культура и возможности для занятия спортом.

Кроме того, правительство должно проработать и предложить специальные меры поддержки семей и рождаемости.