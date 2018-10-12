Российским гражданам запретили консультировать политиков Литвы

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-12T14:48:04+03:00

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Сейм Литвы принял законопроект, согласно которому консультанты кандидатов в президенты страны должны быть быть гражданами страны Евросоюза, НАТО или Европейской экономической зоны. Об этом сообщили в Министерстве Юстиции Литвы.

Поправки вступят в силу в ноябре текущего года.

По словам министра юстиции Элвинаса Янкявичюса, данные меры позволят обеспечить прозрачность всех выборов в Литве и предотвратить использование "теневых" технологий, "созданных в недружественных странах". Этими словами политик намекнул на возможные кибератаки, в применении которых иностранные государства часто обвиняют Россию.

Отметим, РФ не входит список стран,озвученных к поправке. Это связано с тем, что в Литве часто звучат сообщения об угрозе "российского влияния" в ход местных выборов.

Россия ни раз отмечала, что не причастна к хакерским атакам и другим действиям, которые могли бы повлиять на ход выборов в Балтийском регионе.

Напомним, ранее Президент Литвы заявила об угрозе вторжения со стороны России.